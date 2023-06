Nie vždy vyjde všetko na prvýkrát a poznáte to aj vy, niekedy skrátka chémia nestačí a po pár mesiacoch zistíte, že TO NIE JE TEN PRAVÝ. Niečo podobné sa možno stalo aj tomuto páriku.

Podľa portálu TMZ sa dvojica rozišla pred pár týždňami, no žiadna dráma sa nekonala, stále sa majú radi ako kamaráti a údajne by to možno ešte niekedy skúsili. Pre túto chvíľu ale obaja vedia, že to nebolo to pravé.

Reč je o raperovi Tygovi a Avril Lavigne, ktorí viac netvoria pár. Svoj vzťah zoficiálnili len v marci tohto roka, no zjavne chémia a prepojenie vyprchlo rýchlejšie, ako si mysleli. Naďalej ale zostávajú priateľmi a ak by si začali chýbať, dali by to znova dokopy.