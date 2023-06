Soňa Skoncová je nádherná žena a mamina dvoch krásnych detičiek. Najnovšie sa ukázala v plavkách a všetkým padla sánka.

Teploty sú stále vyššie, slnko svieti intenzívnejšie a všetkých nás to láka k vode čoraz viac. Mnohé dámy však v ceste na kúpalisko či prírodné jazero často brzdí pohľad do zrkadla. Nie vždy sa totiž prebytočné kilogramy stratia v čase, ktorý máte k dispozícii.

Recept na rýchle, no zdravé chudnutie nám prezradila tá najpovolanejšia – moderátorka Top Staru, Soňa Skoncová, len prednedávnom objavila šport, prostredníctvom ktorého všetko doslova vyskáče.

„V poslednej dobe som si obľúbila Jumping. Je to cvičenie, ktoré ma naozaj baví a veľmi napĺňa. Dlho som hľadala ten správny šport pre mňa a nakoniec som ho našla. Je to fantastický relax a úžasné kardio, pri ktorom ani nemyslím na to, že cvičím. Je to skôr veľká zábava. Kedysi som mala naozaj veľký problém sa dokopať do niečoho, ale zistila som, že je to len o tom, aby si človek našiel šport, ktorý ho naozaj baví. Ako náhle som sa k tomu dopracovala, tréningov sa práveže neviem dočkať a vždy sa teším,“ vysvetľuje tmavovláska.