Vyzerali, že im spolu nič nechýba a skutočne sa našli. Bohužiaľ, realita bola zrejme úplne iná.

Prekvapivú informáciu potvrdila samotná Marcela. S Tomášom tvorila pár len niekoľko mesiacov, no za ten čas jej prirástol k srdcu, chodievali na spoločné akcie, trávili spolu čas a všetko vyzeralo naozaj rozprávkovo.

Na svojom Instagrame ale oznámila, ako to v skutočnosti je. „Ahojte priatelia, nikdy som nezvykla vysvetľovať nikomu udalosti zo svojho života, ale myslím si, že jedno vysvetlenie si zaslúžite. Keďže s Tomášom sme tvorili svojim spôsobom verejne známy pár, prežívali ste to všetko s nami od začiatku šou, až doteraz. S Tomášom už dnes pár netvoríme. Určite sa nevyhneme rôznej kritike, že sme to robili kvôli pozornosti, atď. Verte nám, že nie. 90% nášho vzťahu sme mali v súkromí a nestáli sme o pozornosť médií," vysvetľuje bývalá účastníčka reality show Ruža pre nevestu.