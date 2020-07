Po toľkých rokoch je to tu! Martin Nikodým prekvapil novinkou a v našej galérii nájdete i záber, ktorý pripojil.

S veľkou novinkou sa Martin Nikodým pochválil práve na Instagrame. Totižto tento sympaťák prezradil, že sa rozhodol presťahovať sa. A vyzerá to, že sa z toho poriadne teší! ,,Možno som v poslednej dobe nie každému ihneď odpovedal. Možno som niekomu aj vôbec neodpovedal. Bolo to náročné, zvláštne a aj očistné obdobie. Je dobré sa občas presťahovať. Urobil som si poriadok vo veciach, prehodnotil som priority, vyhodil zbytočnosti a podaroval množstvo vecí, ktoré začali žiť nový, “druhý” život. 12 rokov som žil vo veľkom dome. Boli to krásne roky a tým, že som nejako neriešil priestor, obklopoval som sa vecami. Množstvom vecí. Množstvom často aj zbytočnosťami,”vyjadril svoje pocity Nikodým. Neváhajte a otvorte si našu galériu, kde nájdete aj snímok, ktorý pripojil k tejto veľkej novine...