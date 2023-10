Mnoho žien ju obdivuje ako symbol slobody, sebavedomia a zároveň rebelantstva. Svoj život žije podľa vlastných pravidiel a neriadi sa žiadnymi normami. Nikdy si nebrala servítku pred ústa a vždy povedala, čo si myslí. Inak tomu nebolo ani teraz!

Po Nežnej revolúcii v roku 1989 odcestovala za modelingovou kariérou do Paríža a na vrchole sa drží už viac ako tridsať rokov. Začínala s Evou Herzigovou, Danielou Peštovou či Terezou Maxovou pod rovnakou agentúrou Madison a rozhodne netušila, do akého sveta vstupuje. „Všetky kastingy sme museli obehať metrom, navyše s ťažkými knihami plnými fotiek a igelitovými taškami s prezuvkami. Vtedy sme mali veľké očakávania a dnes už s istotou môžem povedať, že sa celkom naplnili. Každá máme za sebou skvelú prácu, precestovali sme kus sveta a rozhodne o sebe môžeme tvrdiť, že si za svoje úspechy môžeme samy. Nikto za nami nestál a nehovoril, čo máme robiť. Počas svojej kariéry som stretla najväčšie esá z odboru, množstvo skvelých a dobrých ľudí, ale zároveň veľa nečestných. Všetky tieto skúsenosti ma formovali a učili. Zveličene môžem povedať, že mám titul z tej najťažšej školy života,“ povedala o svojich začiatkoch. Jej ambicióznosť zmiešaná s jemnou dávkou drzosti jej v kariére rozhodne pomohli.

Ak si niekto doteraz myslel, že česká topmodelka v päťdesiatke už nemá čím prekvapiť, je na omyle. V auguste si vytvorila účet na platenej platforme OnlyFans bez cenzúry, čím rozvírila všetky vlny česko-slovenského šoubiznisu. Pre niekoho priekopníčka, pre iných provokatérka. Krásna rebelka týmto krokom doslova polarizovala spoločnosť, no ako sama hovorí, väčšinu práce vo svojej kariére má za sebou a je jej jedno, aké to bude mať následky, teraz sa chce len zabávať. „Nebudem sa zaoberať tým, že ma klient bude chcieť na nejakú prestížnu zákazku, aj keď budem mať 70 rokov. Viac ma bude zaujímať, aký mám pekný dom a ako sa mi rozrastá majetok, ktorý možno zanechám svojim deťom,“ povedala v relácii ShowTime na CNN Prima News.

„Veľa sledovateľov mám aj na Instagrame. Samozrejme, je medzi nimi aj rovnaké percento ,úchylov‘. Ak sa hovorí, že svoj obsah pendlujem medzi úchylmi, tak na Instagrame ich mám rovnaký počet, ak nie viac. A tam to rozdávam zadarmo,“ pokračovala. Sociálna platforma Instagram českej superstar vymazala už mnoho umeleckých fotografií, pre ktoré jej hrozilo zablokovanie účtu za porušenie pravidiel týkajúcich sa nahoty. Aj z toho dôvodu sa rozhodla svoje krásne fotky ukázať svetu bez cenzúry. A ešte za to dostane aj zaplatené. (Mesačné predplatné na OnlyFans sa pohybuje od 4,99 do 49,99 dolára. Modelka si zvolila cenu 19,90 dolára.) Nuž, biznismenka sa nezaprie. A pre hejterov má jasný odkaz. „Tým, ktorým sa to páči, nech si to užijú, a zvyšok smutných moralistov nech si dá tmavú čokoládu, zmierňuje stres a naštvanosť,“ napísala na svoj Instagram.

Okrem toho chce motivovať ženy po štyridsiatke či päťdesiatke, aby žili podľa vlastných predstáv. „Chcem si užívať život, ako sa len dá. Chcem ho venovať svojim deťom, chcem im dopriať zábavu, chcem zarábať, chcem cestovať a chcem mať zo všetkého viac. A prečo nie, keď môžem? Užívam si to. Budem žiť vo svojej bubline a je mi jedno, či na mňa nejaká banda pomýlených hlupákov napľuje. Je mi ich ľúto,“ povedala. Faktom zostáva, že stačilo pár dní na to, aby sa jej účet so zmyselnými fotografiami vyšplhal medzi tie najsledovanejšie. Simona má totiž jasný kľúč k úspechu. „Nemôžete sa nechať vyviesť z miery a začať spochybňovať samu seba. Choďte za svojím cieľom a neberte ohľad na ostatných. Hľadajte nové možnosti a riešenia, realizujte sa v iných oblastiach.“