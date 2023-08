Odmala sa ako dieťa známych rodičov stretáva s predsudkami, hejtmi a dokonca i so šikanou! Speváčka Thia Vittek pre magazín EMMA prehovorila o chúlostivej téme.

Dieťa známych rodičov automaticky rovná sa protekcia? Áno, aj s takými predsudkami má Thia bohaté skúsenosti. „Bolo to tak, odkedy som začala chodiť do školy, až do minulého roku. Vtedy ma riaditeľ z predošlej školy v deň vysvedčenia zosmiešnil za to, že som priniesla učiteľom ako poďakovanie bonboniéry za tri eurá. Kričal pred zborovňou, že majú dostatočný plat na to, aby si kúpili čokoládu, nech sa s tým trepem preč, a učiteľom povedal aj pred ostatnými deťmi, že keď si zoberú bonboniéru, majú hodinovú výpoveď. Potom ešte urazil moju sestru a mamu a spýtal sa, či vôbec nastúpim v septembri. Nerobil to iba mne, všetci sa však báli o tom hovoriť,“ netají Thia nepríjemný zážitok, po ktorom do tejto školy už viac nevkročila. „Nehovorila som o tom s ľuďmi, iba so sestrou a s mamou a neskôr s našou mentálnou koučkou Inkou, no pochopila som, že ja som bola vytrénovaná z iných škôl ‚vďaka‘ nášmu menu a hlúpostiam v novinách, ale poznám deti, čo skončili na drogách alebo tu už nie sú… Preto keď sa niečo také deje, treba to povedať. Žiaden strach, lebo to môže zachrániť ďalšie životy,“ apeluje Thia. „Už ako malej, 7- až 9-ročnej, mi nosili do školy noviny, kde zle písali o mojej mame. Zatvárali ma na ‚vecku‘, vyhrážali sa mi. Raz mi na WC dvaja chalani z vyššieho ročníka povedali, že na mojom mieste by nechodili na záchod, lebo že keď tam voj­dem, odrežú mi nos a jazyk. Zavrela som sa tam a nevyšla celú ďalšiu hodinu. Učiteľka mi dala neospravedlnenú hodinu, lebo mi neverila,“ pridáva ďalší šokujúci príbeh.

