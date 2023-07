Standup komik Bekim Aziri s manželkou Laurou majú neoddeliteľného spoločníka – jeho vozík. Ako sa im darí zvládať predsudky?

Čo v tebe, Bekim, vyvoláva slovo „predsudky“?

Keďže som hendikepovaný, všímam si, ako to vnímajú iní. Aké majú niekedy predsudky voči vozičkárom a ľuďom s rôznymi hendikepmi. Niektorí ľudia si o nich myslia, že nedokážu byť prínosom pre spoločnosť. Hneď ich odpíšu, povedia: Chudáci. Niektorí s dôvetkom: Hrozné, čo sa im stalo. Áno, je to tragédia, čo sa stalo, ale ja ani nikto iný nie sme chudáci. Stalo sa, ideme ďalej.



Si typ človeka, ktorý nestojí o súcit?

Vôbec. Myslím si, že ľútosť nikomu v živote nepomôže. Keď povedia: Chudák, to sa mu nemalo stať. No však komu sa to malo stať? Ale stalo sa, tak to je a už s tým nič nespravíme.



Netajíš, že zvládať situáciu ti pomáha tvoj povestný čierny humor. Je to len obranný mechanizmus alebo si naozaj tak nastavený?

Nemyslím si, že ide len o obranný mechanizmus. Odjakživa mám veľmi rád humor a vtipné veci sa mi jednoducho zdajú smiešne. Keď mi niečo nejde, nebudem plakať. Radšej sa zasmejem a premením to na vtip.

Bekim Aziri Zdroj: Tomáš Thurzo

Pokračovanie na ďalšej strane.