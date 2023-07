Úspešná vizážistka Lucia „Lucid“ Sládečková je nielen potetovaná, ale aj slobodná mamička, čelí teda mnohým predsudkom. Ako sa s nimi pasuje?

Čo ty a predsudky, sú tvojím strašiakom?

S predsudkami sa stretávam veľmi často. Najmä ak ide o to, aká som. Vnímam to pri prvých stretnutiach, ale nemám s tým už problém. Veľmi rada sa s ľuďmi rozprávam a lámem bariéry. Vždy je na čom pracovať a medziľudské vzťahy sú predsa tvrdý oriešok. Predsudky však vnímam aj v súvislosti so starostlivosťou o moje dieťa. Tým si však hlavu nezaťažujem. Každý máme právo riadiť sa vlastným vedomím a svedomím. Predsudky voči druhému sú úplne nanič. Zbytočne ľudí rozdeľujú, ale chápem, o to niekedy ľuďom ide.



Pribudlo predsudkov, keď si sa rozhodla vychovávať dcérku sama? Zabolia alebo si sa ich už naučila filtrovať?

Už som s tým úplne o. k. Chápem samu seba a postupujem najlepšie, ako viem. Moje rozhodnutia vychádzajú z možností a nie vždy potrebujem, aby ma všetci chápali. Kto v mojom svete nežije, nemá čo do toho vstupovať negatívnym spôsobom.



Čo najhoršie si na svoju osobu počula?

Je to pre mňa také plytké, že si nepamätám, ale ak ide o ľudí, čo s mojím materstvom majú niečo spoločné, tam viem byť ostrá... Ale to vie byť každý a nemusí mať ani trošku verejne známe meno. Vždy si poviem – nevadí, každému sa všetko vráti. Snažím sa byť pozitívna a viesť tak aj moju dcéru. Negatívne vibrácie jej neodovzdávam. Ale držte palce, je to fuška.



Na tebe sú však neprehliadnuteľné aj výrazné tetovania. V tomto smere sa stretávaš s predsudkami typu „taká pekná a taká dotetovaná“?

Áno, stretávam sa s tým. Nemyslím však, že toto je niečo, čo ma vôbec niekedy rozruší. Absolútne ma to nezaujíma. Ja len dúfam, že Lydku si povediem v najprirodzenejšej podobe. Som potetovaná a to bola moja cesta. Som potetovaná a nezmením to. Keby som sa však mala ešte raz rozhodnúť, určite by som po tetovaní nesiahla. A či som pekná, to je subjektívny názor. Kedysi som mala veľmi nízke sebavedomie a pomáhalo mi dať sa tetovať. Dokonca ani bolesť ma neodradila. Pri počte mojich znamienok som sa rozhodla ísť do toho. Tetovanie je moja súčasť a teším sa na svoj super look v koži staršej panej. Budem extravagantná.



Lucia Sládečková s dcérkou Lydkou Zdroj: Tomáš Thurzo

