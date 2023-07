Reality show Love Island má v našich končinách mimoriadny úspech, niet divu, že sa chystá ďalšia séria.

O rozchode krásnej a naoko dokonalej dvojice sa šepkalo už dlhší čas. Sami dokonca niekoľkokrát priznali krízu vo vzťahu, no teraz je veľkej láske nadobro koniec.

,,Toto bol najlepší zážitok v mojom živote. Z ostrova som odlietala s láskou, no skoro po roku som si uvedomila, že máme každý úplne iný pohľad na život," hovorí sympatická Natália.

,,Ďakujem za krásne, ale aj zlé spoločné chvíle, posunulo ma to ako človeka zasa o kúsok ďalej. Teraz už viem, čo chcem a tiež viem, že pokiaľ má človek nejaké nároky a hranice, tak by s nimi nemal hýbať. Ži krásny a šťastný život, taký, ako si praješ," dodala v úprimnom prianí Davidovi Vitáskovi. Ten sa k rozchodu zatiaľ nevyjadril, no informáciu prezdieľal na svojom osobnom profile.