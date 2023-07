Ako to medzi nimi naozaj je? Je toto koniec rozprávkovej lásky?

Kráľovská životopiskyňa Angela Levin tvrdí, že Meghan plánuje dať princovi Harrymu kopačky a nechať ho v Amerike, kým ona odíde rozbehnúť svoju starú kariéru herečky, informuje o tom Daily Record. Meghan Markle sa pomaly oddeľuje od princa Harryho a dúfa, že získa plnú starostlivosť o ich dve malé deti, tvrdí autorka kráľovskej biografie.

Po tom, čo manželia 19. mája verejne neoslávili ani si nepripomenuli piate výročie svadby, sa o tom začalo pochybovať, píše škótsky denník Daily Express. Najnovšie správy tvrdia, že vojvoda zo Sussexu má vraj vlastnú súkromnú izbu v luxusnom hotelovom komplexe v Los Angeles, ktorá je pre neho v prípade „pohotovosti“.

Harry odchádza do Afriky, no obaja zároveň dúfajú, že im krátke odlúčenie pomôže utužiť ich vzťah a nájsť to, čo ho narušilo. ,,Snažia sa zistiť, čo ich zasiahlo. Harry nezapadá do Meghaninho nevkusného sveta,“ povedal zdroj pre Radar online.