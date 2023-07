Uvoľnení, šťastní, hrdí... Rodičovstvo im neskutočne pristane.

Ako píše Nový čas pre ženy, Adela a Viktor Vinczeovci celému Slovensku prezradili, že majú doma synčeka. „Áno, je to chlapec. Je nám jasné, že už aj širšie okolie to zachytilo,“ potvrdila pre PLUS JEDEN DEŇ Adela. A aké je to dieťatko? „Je veľmi živý, takže máme o aktivitu a zábavu postarané,“ prezradila moderátorka. „Je zaujímavé pozorovať aj reakcie okolia. Ľudia sa zväčša zhodnú v tom, že je naozaj rozdiel mať dievčatko a chlapca,“ dodala.

„Máme za sebou rodinnú mini dovolenku na Horehroní aj so zvyškom rodiny a aktuálne sa v trojici chystáme k nám do tábora Detský Babylon, kde s Adelkou robíme dlhé roky vedúcich. Sami sme zvedaví, ako zvládneme kolektív 170 detí,“ dodal pre markiza.sk hrdý Viktor. A už je to tu! Adela s Viktorom vzali do tábora aj svoje dieťatko a dokonca si urobili aj krásnu skupinovú fotografiu. Na zábere je okrem Adely, Viktora a ďalších organizátorov tábora zachytený aj ich synček, ktorého Adela drží v náručí. Je to nádherná momentka, z ktorej cítiť šťastie a životnú spokojnosť. Takto ste ich spolu ešte nevideli. Pozrite si krásnu rodinku aj vy, takto im to pristane!