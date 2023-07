Pokiaľ ide o cvičenie, k dispozícii je množstvo informácií, od fitnes časopisov až po online blogy a influencerov na sociálnych sieťach. Niektoré z týchto informácií sú síce užitočné, ale bohužiaľ nie všetky sú presné alebo založené na faktoch.

1. Ak bude žena zdvíhať činky, bude vyzerať ako muž

Skutočnosť je taká, že dvíhanie činiek nespôsobí, že žena bude svalnatá ako kulturisti na obálkach fitness časopisov. Ženy majú vo všeobecnosti nižšiu hladinu testosterónu, hormónu, ktorý je rozhodujúci pre rast svalov. Silový tréning môže v skutočnosti viesť k vypracovanej a vyrysovanej postave tým, že zvýši objem a definíciu svalov a podporí metabolizmus.

Avšak, nie je možné, aby žena vyzerala kvôli silovému tréningu ako Arnold Schwarzenegger. Ak by to tak fungovalo, tak by sa každý muž potešil, že stačí cvičiť a hneď bude obrovský a silný. Keď to nefunguje u mužov, prečo by to potom fungovalo u žien? Nedáva to zmysel a nie je to ani možné. Áno, dôjde k nabratiu svalov a spevneniu postavy, ale to je len a len dobre vyzerajúce a zdravé.

