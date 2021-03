Slovo rozvod sa v ich rodine skloňovalo už zopárkrát. Veronika, neskloňuješ toto slovo nejako často?

Sympatickú dvojku Mateja a Veroniku Cifrových ani nie je potrebné predstavovať. On skvelý spíker, ona skvelá moderátorka a okrem iného, ešte aj krásna. Spolu sú už viac ako 5 rokov, spoločne vychovávajú ich dcérku, no už párkrát zaznelo SLOVO rozvod. „Môj muž ráno strávi úpravou vlasov viac času ako ja. A keď zabudnem zobrať lak na vlasy na nejakú dovolenku, tak to sme tak, že predrozvodové konanie,“ prezradila markizáčka v diskusii na internete. Alebo... „Omylom som nacúval do tejto značky. Ak treba niečo zaplatiť, tak samozrejme s tým nemám problém, len neviem, komu to mám oznámiť,“ napísal k fotke zdemolovanej značky obľúbený rádiový spíker. A Veronika? "Matej rieši značku a ja riešim, či sa nerozviesť.” „Škrtnite si z môjho mena Cifrová. Vďaka.“

Plavovláska má však obrovský zmysel pre humor a tak je zrejmé, že si robila len srandu. Otvorte si aj našu galériu, kde nájdete i nádherné snímky.