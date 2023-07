Marcela vie, ako zaujať publikum...

Ak by ešte predsa len si nevedel niekto Marcelu zaradiť, okrem toho, že bola jedna z neviest v šou Ruža pre nevestu, nakoniec to bola ona, ktorá vyhrala srdce Tomáša, i napriek tomu, že svoju ružu v šou venoval mladučkej Petrane. Dokonca mnohí práve Marcele pripisovali, že môže za ich rozchod.

"Do vzťahu s Petranou som sa Tomášovi nestarala a boli sme v minimálnom kontakte. Tak, ako bol skoro s každou účastníčkou, keďže sme, logicky, pracovali na jednom projekte. Do ich vzťahu nevidíte ani vy, ani ja, tak si, prosím, odpustite dohady, čo ako bolo," vyjadrila sa Marcela na sociálnej sieti Instagram. Zdá sa, že dnes všetko utriaslo a užíva si život plnými dúškami. Nedávno svojich fanúšikov potešila veľmi dráždivým záberom. Tie PLAVKY chceme. Uff... Mali by ste odvahu si ich obliecť aj vy? FOTO nájdete TU!