Speváčka Stefi uzavrela svoju žánrovú etapu a oficiálne začala novú - krstom debutového albumu. Tešiť sa môžete na serióznejšiu tvorbu ako aj vyšší level textového či hudobného spracovania.

Krst jej prvotiny sa odohrával v priestoroch historického priestoru podniku Alchymista u Františkánov v bratislavskom centre. Večerom hostí sprevádzala Zuzana Matuščáková moderátorka podcastu Nevyhorení.

Vždy si túžila robiť sólovú dráhu ako prebiehalo toto rozhodovanie?

,,Mala som dve eventové kapely, spievala som aj v projekte, ktorý tvoril hudbu,

častokrát som spievala a robila až do rána. Potom prišla pandémia, ochorela som na

rakovinu - nemohla som už spievať a vystupovať iba som ležala v nemocnici. Zrazu

som pochopila, že takto to ďalej nemôže ísť. Uvedomila som si, že si už nemôžem

dovoliť spievať do rána a ísť z vystúpenia na vystúpenie. Po tom všetkom, čím som

si prešla, som potrebovala väčší pokoj. Tak vznikla idea sólovej dráhy."

Pokrstila si svoj debutový album, povedz nám o ňom niečo viac

,,CD vzniklo pred rokom v lete. V marci som mala poslednú chemoterapiu a potom

som išla na vysnívanú cestu na KUBU, ktorú mi splnil môj priateľ Tomáš. Nabitá

novou energiou, liečba je za mnou, pandémia končí, som sa pustila do tvorby sólo

dráhy. Mojou srdcovkou sú ukrajinské ľudové piesne, ktoré spievam polovicu

v slovenčine a polovicu v ukrajinčine. A pesnička Cici Rici, ktorá je naspievaná na

hudbu z pesničky Baby Shark. Dala som do nej 100% svoj životný príbeh,

v predchádzajúcom vzťahu som sa stretla s výzorovou šikanou a chcela som

upozorniť, aby sa ženy či dievčatá mali rady také aké sú."

Začína teda tvoja nová hudobná etapa?

,,Je to tak, hudobný štýl sa bude meniť. Pesničky už nebudú prioritne o zábave, budú

mať väčšiu výpovednú hodnotu, väčšiu kvalitu. Myslím, že som v živote zažila viac

ako to, že by som mala spievať len zábavné pesničky. No neznamená to, že úplne

skončím so zábavou, ale chcem viac spievať, čo je môjmu srdcu bližšie."