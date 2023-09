O rozchode Agáty Hanychovej a Jaromíra Soukupa sa už toho popísalo. Najnovšie sa vyjadril aj samotný Soukup.

Už zopár dní vieme, že veľkej láske medzi Agátou Hanychovou a Jaromírom Soukupom je koniec. O rozchode sa ako prvá oficiálne vyjadrila Agáta na svojom Instagrame. Jej slová Soukupa poriadne nahnevali, no bol ticho. Až doteraz...

Jaromír prehovoril o rozchode vo svojej relácii VIP Svet na TV Barrandov: ,,Agáta oznámila rozchod, s Agátou netvoríme pár. S údivom som sledoval, koľko nenávisti okolo mňa je. Ako som bol Agáte neverný, ako skrachujeme. Príde mi to cez čiaru."

Vyjadril sa aj k údajnej nevere s expartnerkou: ,,Nevidel som ju rok a pol. Neviem, čo to má znamenať. Niekto si to vymyslel, aby mi ublížil a taktiež Agáte. To ma štve."

"Mám hranice, súkromie je súkromie, mám hranicu, kam verejnosť nepustím," uzavrel neľahkú tému rozchodu.