Timothée Chalamet a Kylie Jenner tvoria oficiálne pár. Kto by to bol povedal, že dokopy sa dajú práve oni dvaja?

Je to oficiálne! Dvojica sa spolu objavila na narodeninovom koncerte Beyonce, Renaissance World Tour v Los Angeles. Vo VIP zóne si vymenili vášnivé bozky. Vôbec sa neskrývali, no a tak neunikli pozorným objektívom fotografov. Spoločnosť im robila aj sestra Kylie, Kendall Jenner. TMZ sa ich podarilo zachytiť v naozaj v horúcich chvíľach.

Kylie Jenner má za sebou nevydarený vzťah s Travisom Scottom, s ktorým má dve deti. Dvojica to spolu skúšala niekoľko krát, no nevyšlo im to. Dohodli sa na definitívnom rozchode a fungujú už len ako rodičia svojich detí.

Ako dlho vydrží Kardashianke tento vzťah s hercom, a či je to medzi nimi vážne ukáže len čas, no my tomu dlhé trvanie nedávame.