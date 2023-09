Na jar 2021 sa prevalilo, že drsný raper Separ (36), ktorý sa na jeseň 2020 rozviedol s manželkou Tinou (39), si užíva na exotickom Zanzibare s mladučkou tanečníčkou Cynthiou (23). Ona ich vzťah najprv popierala, no potom vyšla s pravdou von. Prešli vyše dva roky a párik sa mal rozísť!

To, že Separovi, ktorý mal za sebou náročný rok 2020, kedy mu stroskotalo manželstvo a následne podstupoval náročné chemoterapie, učarovala v tom čase iba 21-ročná blondínka Cynthia krátko po jeho rozvode so speváčkou Tinou, sa vtedy hovorilo už dlhšie.

Samotná blondínka sa na Instagrame už v minulosti vyjadrovala k jej vzťahu k raperovi, kde všetko poprela, že by tvorili pár. Následne sa pochválila selfie videami, ako spolu išli v aute a krátko na to Cynthia sadla do lietadla a odletela na exotický Zanzibar. Tam ju už čakal rozvedený raper, ktorý sa do Afriky presunul z Dubaja, kde predtým trávil dovolenku s exmanželkou Tinou a ich dvoma deťmi. Nasledovalo sťahovanie do raperovej vily pri jazere v dedinke neďaleko Bratislavy.

Cynthia si napokon našla aj cestu k Separovej ex Tine a všetci sa spolu zvykli stretávať na rôznych rodinných udalostiach. Separ má totiž s exmanželkou Tinou spoločnú dcérku Aničku (8). Všetko nasvedčovalo tomu, že dvojici to klape, o čom hovorili aj ich časté spoločné fotografie či videá na sociálnej sieti. No opak je pravdou. Dvojica sa podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ mala rozísť.

"Separ sa rozišiel so Cynthiou," došiel do redakcie Plus JEDEN DEŇ anonymný tip. Či v ich prípade zaúradoval veľký vekový rozdiel alebo je na vine niekto tretí, vedia zatiaľ iba oni dvaja. Po nedávnom rozchode Tomáša Tarra s Marcelou či Agáty Hanychovej s Jaromírom Soukupom je to tak ďalší rozchod v česko-slovenskom šoubiznise.

Svedčí o tom aj fakt, že mladučká tanečníčka a rovnako aj Separ už nejaký ten čas nezverejnili spoločné zábery na sociálnej sieti a rovnako sa už ani navzájom nesledujú na Instagrame.