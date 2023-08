Len málokto vie, že moderátor galavečera Miss Slovensko 2023, Marek Polomský sa v minulosti venoval aj modelingu. Pri pohľade ale na exkluzívny módny editoriál, ktorý nafotil s módnym fotografom Lukášom Kimličkom sa nie je ani čo čudovať! Marek to vie nielen s mikrofónom, ale aj pred fotoaparátom.

Ten, kto Mareka už dlhší čas sleduje, vie, že je nielen maximálny profesionál, ale aj makač. Ide priamo za svojimi snami, neobhliada sa za ničím a má vlastnú životnú filozofiu. „Naučil som sa mať režim a striktné pravidlá. Veľa pracujem so svojou mysľou. Ale to nie je žiadna novinka pre naozaj úspešných ľudí,“ hodnotí svoje kroky za úspechom. „Verím v konštantnosť a vytrvalosť. Verím v to, že ak človek každý deň urobí aj maličký krôčik, ale skutočne každý deň, je to viac, ako keď niekto v krátkom čase produktívne exploduje a po dvoch mesiacoch najbližší rok neurobí nič. Treba vytrvať a byť neoblomný vo svojich cieľoch a predstavách. Tie nás poháňajú, nabíjajú a udržujú v chode. Čas je totiž jediná veličina, ktorú človek zatiaľ nedokáže ovládať. A práve pre čas – pretože ho máme každý málo a zároveň rovnako, dokážeme ráno vstať a ísť vpred. Byť na správnom mieste v správnom čase nestačí. Je potrebné byť pripravený,“ opisuje svoje zásady, ktorých sa drží. Úspešne!

Marek Polomský prežíva zlomový pracovný rok. Zdroj: Lukas Kimlicka

Marekovi sa pred časom splnil ďalší z jeho „tajných“ snov, a to moderovať galavečer plný krásy – Miss Slovensko 2023. „Bol to pre mňa moment, na ktorý som čakal dlho, a zároveň akási spätná väzba či pocit uznania od profesionálov hovoriaci – áno, si tu správne, máš na to, a áno, si na tomto leveli, môžeme s tebou spolupracovať. Veľmi si to vážim. Možno to bude znieť zvláštne, ale ja som ten večer v mojich predstavách už niekoľkokrát odmoderoval,“ usmieva sa. A bolo to aj vidieť! Galavečer si užíval na viac ako sto percent. Aj preto ho EMMA aktuálne zaradila medzi „najžeravejšie“ nové hviezdy šoubiznisu. Po lete plánuje ďalšiu zo série vlastnej tolkšou Povec ty, kde už vyspovedal aj Adelu Vinczeovú, Pavla Nerudu či kozmonauta Ivana Bellu. Ak chcete vedieť viac, sledujte ho na Instagrame @marekpolomsky. A kde sa vidí Marek o ďalší rok? „Nuž verím, že v televízii pri nejakom peknom projekte. Veľmi by sa mi páčila nejaká reality šou alebo zábavná relácia. Som otvorený všetkým možnostiam či spoluprácam, pretože som len na začiatku cesty a poznám svoje miesto. Verím, že čas všetko ukáže, ak je človek pripravený a odvážny. Myslím, skromne, že som už oboje,“ hovorí rodák z Banskej Bystrice, ktorý má vo svojom živote ešte jednu nenaplnenú víziu. Chcel by skúsiť dídžejovanie.