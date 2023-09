Neprešiel ani rok od mega koncertu "Dara Rolins 50" v pražskej O2 Aréne, a československá popová diva ohlásila ďalšie veľkolepé vystúpenie. Nedávno sa však vrátila k hrôzostrašným momentom, kedy svoju doposiaľ najväčšiu šou takmer musela zrušiť. Čo sa dialo?

Januárový koncert, ktorý sa konal pri príležitosti Darinej 50-ky, sa vypredal bleskovou rýchlosťou. Speváčka ovládla O2 Arénu a o tejto hudobnej udalosti sa ešte dlho hovorilo. O to väčším prekvapením je zistenie, že vystúpenie sa mohlo skončiť veľkým fiaskom! Dara nedávno prijala pozvanie do šou Adela a Sajfa a opísala drámu, ktorá sa diala v zákulisí iba hodinu pred koncertom a mimo zraku nič netušiacich fanúšikov.

Dara Rolins a jej veľkolepý narodeninový koncert v pražskej O2 Aréne. Zdroj: Instagram dararolins_vermi

Sama Dara je prekvapená, že sa to celé podarilo držať v tajnosti až doteraz. "Sedela som v šatni a po generálke som cítila, že mám unavené hrdlo. Šepkala som, teraz si už musím šetriť hlas a hovorila som si, že by to možno chcelo nejaký kamilkový čaj. A moja dvorná fotografka Peťka Ficová priskočila s fantastickým nápadom, že má v kabelke sprej, ktorý používajú jej deti a je to všetko na prírodnej báze a že mi to určite pomôže," začala.

"Robím všetko zodpovedne, tak som to aplikovala a vystriekala som to hrdlo a spustil sa kašeľ. A toto trvalo, tento cirkus, desať minút vkuse. Po desiatich minútach som len periférne cítila, že sa pohyb v šatni začínať zhusťovať, chodili tam noví ľudia, ktorí sa chodili presvedčiť, či to je naozaj pravda, že Dara sa dusí. Ja som ich stále s rukou hore ubezpečovala, že o chvíľu sa to skončí," pokračovala v opise hrozivého zážitku.

"Moja Laura vybehla zo šatne na chodbu a zakričala, aby niekto zavolal záchranku. Dorazila záchranka, presunuli ma tam, infúzka a dorazila ďalšia doktorka, ktorá bola špecialistka na dýchacie cesty. Hovorila som, že o hodinu musím ísť, lebo mi začína koncert a ona ma držala s rukou na hrudi, že ona rozhodne, či vôbec nejaký koncert bude a že sa mám upokojiť."

Rolins vysvetlila, že v spreji bol propolis, teda látka, na ktorú má alergiu. "Celá tá vec trvala dobrých 40 minút. Nadýchla som sa potom, čo mi infúzka zabrala. Neviem, čo ostatné do mňa tá doktorka ešte vsotila, pretože v ten moment som jej bola úplne odovzdaná, že robte si so mnou čo chcete, hlavne ma pustite na javisko. Dali ma dohromady, navliekli ma do lesklej kombinézy a doktorka na konci povedala, že koncert môže byť." Speváčka na záver dodala, že išlo o naozaj bolestný a stresujúci zážitok, ktorý si nechce už nikdy viac zopakovať.