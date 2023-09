Známa česká speváčka Monika Bagárová prehovorila o vzťahu s priateľom Leom. Aké s ním má plány?

Už je to vyše roka, čo Monika našla šťastie po boku fešného podnikateľa Lea. Dvojica udržuje vzťah na diaľku, keďže Monika býva pri Brne a on v Karlových Varoch kvôli práci. V najbližšej dobe to však plánujú zmeniť a chystajú spoločné sťahovanie.

„Stále to riešime. Chceme, aby to bolo dobré rozhodnutie, aby sme mali nadhľad, ktorý máme v našom vzťahu od samého začiatku. Nedokážem povedať, ako to dopadne. Ale náš spoločný čas je pre nás veľmi cenný, dokážeme si ho užiť. Vidíme sa dvakrát týždenne, čo mi príde s tým pracovným vyťažením skvelé,“ povedala speváčka.

Nie je žiadnym tajomstvom, že Monika túži aj po svadbe, no zásnubného prsteňa od Lea sa však ešte nedočkala. „To by sa mi nepodarilo dlho tajiť a až to raz príde, rozhodne to tajiť nebudem. Ale ako hovorím, zásadné je sa k sebe nasťahovať, začať spoločný život, rozmyslieť si, kde to vôbec bude. Ideme po malých krôčikoch hlavne preto, že už mám Ruminku a chcem urobiť dobré a správne rozhodnutie. Na to myslíme obaja, aby sme mohli fungovať vo svojej práci a aby aj Ruminke tam bolo dobre. A až sa toto stane, radi by sme sa posunuli aj k tomu, aby sme si založili našu rodinu a zaobstarali Ruminke súrodenca. Zatiaľ je čas,“ prezradila Monika pre Super.cz