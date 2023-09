Ľahol si pod skalpel chirurga kvôli nosu, no nastali komplikácie a mohlo sa to skončiť fatálne…

Šperkár Tomáš Stríž je známy aj ako blízky rodinný priateľ Twiinsiek Daniely a Veroniky Nízlových a je krstným otcom Veronikinej dcérky Ney. Nedávno sme ho stretli na spoločenskej udalosti, kde sa nedal všimnúť jeho zmenený výzor. Podnikateľ pôsobil chudšie a aj v tvári bolo badať zmeny. „Je pravda, že po zime som sa naštartoval a začal chudnúť. Upravil som jedálniček a ešte viac sa vrhol na cvičenie vo fitku, takže som za pár mesiacov schudol dvanásť kíl,“ netajil Tomáš Stríž, keď sme sa spýtali na jeho premenu.

Bojoval so závislosťou

Chudnutie však nie je jediný dôvod, ktorý stojí za jeho novým výzorom. „Priznávam, dal som si operovať nos, prebehlo to ešte v apríli. Musel som si dať nos opraviť, pretože som bol dlhé roky závislý na kvapkách,“ netají Tomáš Stríž. Vysvetlil, že nos už mal raz pred rokmi operovaný, pretože ako malý chlapec mal úraz. „Žiaľ, na pohotovosti si vtedy nevšimli, že nos je zlomený. Nechali to tak a tým pádom sa mi prepážka skrivila a ako som dospieval, nos rástol nesprávnym smerom. V dospelosti som si ho teda dal upraviť. Avšak operáciu nespravili dobre, nevydarila sa úplne a veľmi ťažko sa mi dýchalo. Jedenásť rokov som si musel striekať kvapky do nosa, pretože bol stále upchatý. Ťažko sa mi dýchalo aj v noci, nonstop som musel mať kvapky pri sebe či už vo vrecku nohavíc a doma tiež všade poruke. Bolo to otravné a najmä nezdravé, takáto závislosť. Mám ale veľa kamarátov, ktorí bojujú s podobným problémom,“ opisuje svoje dlhoročné trápenie Tomáš.

