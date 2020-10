Bývalá moderátorka sa koncom leta rozhodla urobiť radikálne rozhodnutie. Po dvanástich rokoch opustila milované Miami, odkiaľ si to namierila do rovnako slnečného Španielska.

Spolu aj s jej ratolesťami si tak opäť zvyká na život v Európe. "A je to tu, máme tu prvý školsky deň po polročnej pauze, po veľkom sťahovaní, po troch hodinách spánku, kvôli časovému posunu a hneď v novej školičke a zároveň aj v novej krajine. Dnes to bude pre Salminku a Nevia trošku náročne, ale nič im neostáva, len sa s tým popasovať," priznala ešte v septembri sympatická blondínka, ktorá si na dočasné zázemie pomaly zvyká. Spokojnosť je vidieť nie len na nej, jej deťoch, ale aj rodičoch, ktorí to majú za ňou zo Slovenska predsa len o niekoľko hodín bližšie.

Dôvodom sťahovania mali byť rasové nepokoje, kvôli ktorým sa rodina necítila v Amerike bezpečne, píše Život.sk. Zuzana s dcérou Salmou (10) a synom Neviom (6) bývajú od konca leta v prenajatom byte v španielskej Marbelle. Ide o hotelový rezort obklopený nádherným prostredím, ktorý sa nachádza priamo na pláži. Manžel bývalej moderátorky za nimi priletí neskôr, potom si rodina bude spoločne hľadať trvalý domov.

