Z obľúbenej speváčky a superstaristky Moniky Bagárovej (26) je od mája šťastná mamička. Od prvého momentu, ako prišla na svet jej vytúžená dcérka si materstvo užíva a nebojí sa odhaliť čo to aj zo svojho súkromia.

Šťastná ako nikdy predtým!

Monika našla nielen svoju spriaznenú dušu v podobe svojho partnera, majstra bojových umení, Makhmuda Muradova, teraz našla aj svoje životné naplnenie v spoločnej dcérke Rumii. O tom, že materstvo ju teší a napĺňa nie je pochýb. "Nikdy by som nepovedala, že budem mať takú obrovskú radosť z grgania, prdenia a hovienok. To je realita tak to je! Môj malý zmysel života," neváhala napísať pod jednu zo svojich fotiek na Instagrame. Netrvalo dlho a s pravdou vyšla von! Pri otázke, či plánujú ďalšie dieťatko, ktorú sa jej pýtali fanúšikovia na sociálnej sieti, bola jej odpoveď jednoznačná. "Určite. Až nám Ruminka trošu vyrastie." No, zdá sa, že Monika a Makhmud plánujú veľkú rodinku!

Jej partner, zápasník Makhmud Muradov je s malou Rumiou na zjedenie! Zdroj: Instagram.com/monikabagarova