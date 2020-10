Herec a bývalý politik Milan Kňažko bol pozitívne testovaný na koronavírus. O svojom zdravotnom stave informoval na Facebooku, kde vyzval ľudí, aby boli zodpovední.

"Za posledných pár týždňov som hral niekoľko predstavení. My bez rúšok, diváci s rúškami, tak stanovili predpisy. Som Covid pozitív, šiesty deň," píše Kňažko v príspevku. Jeho zdravotný stav sa zhoršil natoľko, že momentálne leží v nemocnici. Ľudí vyzval, aby situáciu nezľahčovali a rešpektovali nariadenia vlády a zdravotníkov. Nenosenie rúška je podľa neho bezohľadnosť k slobode tých, ktorých tým ohrozujeme, píše Pluska.sk. "Neverte lacným exhibicionistom, že Covid je len ľahká chrípka. Prežil som desiatky chrípkových ochorení, ale Covid neprajem dokonca ani tým, ktorí tieto bludy šíria," dodal.

O svojom zdravotnom stave pred pár dňami prehovoril aj známy spevák Igor Kmeťo, ktorý s ťažším priebehom ležal v nemocnici osem dní. "Mal som jedenásť dní horúčky a nebolo mi všetko jedno," hovorí vo videu, ktoré zavesil na Instagram. "Tiež som si dával otázky, či koronavírus naozaj existuje lebo s nikým som sa nestretol, kto by ho mal," priznáva. "Chvalabohu som tým prešiel a už som v pohode. Berte ohľad na starších, ktorí nemajú to šťastie a nemajú taký organizmus, že sa z toho tak rýchlo dostanú. Dávajte si pozor, berte to na vedomie, ale nešírte paniku," apeluje na fanúšikov.

