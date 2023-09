A je to tu! To, o čom sa šuškalo už týždeň. Agáta Hanychová konečne priznala rozchod na svojom Instagrame. Pozrite sa na jej vyjadrenie.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup tvorili pár rok a pol. Spolu majú len niekoľko mesačnú dcérku Rozárku.

Dvojica strávila 2 mesiace v Španielsku. Vraj sa tam mali pohádať, a domov sa už vracali oddelene. Po návrate domov však Agáta povedala, že je medzi nimi všetko v poriadku a všetko zatĺkala. Dnes je však všetko inak. Konečne priznala farbu pred svojimi fanúšikmi na Instagrame. Idylke je koniec, no a Agáta je znova single!

Agáta k rozchodu povedala: "Náš vzťah s Jaromírom je minulosťou. Naše cesty sa rozdelili a kráčame si každý svojou vlastnou. Bolí to. Nie je pre mňa ľahké o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej. Rozišli sme sa ako priatelia, rozumní ľudia, ktorí došli k záveru, že k sebe nepatria. To, na čom nám obom najviac záleží, je a vždy bude naša dcéra Rozárka. Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja. Veľmi vás prosím, berte to ako moje jediné vyjadrenie k rozchodu. Ani pre jedného z nás to nie je ľahké, prosíme o rešpektovanie tohto pre nás oboch neľahkého obdobia. Jaromír, tebe ďakujem za rok a pol krásneho vzťahu a za našu nádhernú dcéru. Navždy budeš súčasťou môjho života, len už nie ako partner, ale skvelý otec našej Rózi."

