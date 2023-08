Základom posunu k spokojnejšiemu JA, je uvedomenie. Uvedomenie si toho, že nič a nikoho okolo seba nemáte pod kontrolou. Hlavné je aj akceptovanie a rešpektovanie slobodnej vôle ostatných.

Akonáhle si zámerne zvolíte určitú myšlienku a vedome sa začnete cítiť lepšie, ste na ceste

za slobodou po akej túžite, ktorú si zaslúžite. Nie je väčšej slobody, ako vedome si vyberať to, na čo budete myslieť.

Nie je väčšej slobody, ako vedome si vyberať to, čo si do hlavy pustíte. Neisto a v obavách sa cítime len preto, lebo nevieme, kam smerujeme a to len preto, lebo sme nekontrolovane nechali poletovať svoju myseľ, ktorá tvorila základ pre pocity a emócie. Ak sa rozhodnete pre slobodu vo výbere svojich myšlienok a následných pocitov, spustíte

EMMA BALLANCE