Jakub Chudý je kondičný tréner, nadšenec pohybu, funkčného životného štýlu a mentor správneho dýchania. V rozhovore nám prezradil, ako správne dýchanie ovplyvňuje spánok, pohyb a nervovú sústavu. Nátalia Sinay, Brand architekta O2 nám zas priblížila, prečo sa telekomunikačný operátor zameral na duševnú pohodu a dýchanie.

Prečo je dýchanie dôležité?

Jakub Chudý: Je to najčastejšie vykonávaná činnosť nášho organizmu a nevieme bez neho vydržať veľmi dlho. Preto je dôležité ovládnuť dýchanie. Všetky naše orgány, vrátane mozgu, fungujú na kyslík. Dych je teda kľúčový jav, ktorý sa deje v organizme. Keď dýchame nesprávne, oberáme sa o potenciál dychu z hľadiska tkanív, ktoré môžu byť menej okysličované aj z mentálneho hľadiska. Keď zmením dych, moja nálada môže byť lepšia.

Ako môže nesprávne dýchanie ovplyvniť fungovanie človeka počas dňa?

Jakub Chudý: Dýchanie vie ovplyvniť množstvo reakcií v našom tele, napríklad spánok. Ak dýcham správne, t. z. jemne, pomaly a hlboko, tak spánok je kvalitnejší. S rýchlejším dýchaním kvalita spánku klesá. Stres nemusí byť len mentálny. Keď vybehnem po schodoch, dýchanie sa prirodzene zrýchľuje a pre môj organizmus je to stres a informácia, že sa deje nejaká akcia, že metabolizmus má pracovať. Dýchanie je obojstranná cesta. Ak robím nejakú činnosť, mení sa mi to, ako dýcham. A keď vedome mením to, ako dýcham, mením zároveň aj prežívanie danej činnosti.

Aké činnosti ešte dýchanie ovplyvňuje?

Jakub Chudý: Trávenie. Dýchanie totiž nie je len chemická výmena plynov medzi prostredím a telom, ale aj mechanická. Pľúca sa napĺňajú vzduchom, bránica ide vtedy smerom dolu. Tento pohyb je ako piest v našom trupe, ktorý pomáha žalúdku aj črevám v posune potravy ďalej. Takže keď dýchame správne, naše trávenie je lepšie. Dýchanie tiež ovplyvňuje pohyb. Ak dýchame správne, pohyb je kvalitnejší. Máme stabilnejší stred tela a to je nevyhnutnosť, aby sme sa hýbali správne. Keď je stred tela pevný, tak bedrové kĺby bývajú automaticky voľnejšie. Potom je to mentálna stránka. Naša nervová sústava má dve odnože: sympatikus, čo znamená akcia a parasympatikus zas upokojenie, trávenie. Dychom viem zapnúť jednu alebo druhú odnož.

Modelka Katka Zdroj: Veronika Holienková, O2

Dnešná rýchla doba je teda sympatikus nervovej sústavy?

Jakub Chudý: Presne. Veľa podnetov nám vo vnútri vyvoláva pocit, že musíme aj veľa reagovať. A práve dychom to vieme presunúť na druhú, pokojnú stranu – parasympatikus, čiže odpočívať a tráviť. Vtedy aj pamäť funguje lepšie. V akčnej časti je naše rozmýšľanie tunelovité, rýchlo rozmýšľame a situáciu sa snažíme rýchlo vyriešiť. V pokojnej časti je lepšia koncentrácia, rozvážnosť. Dýchanie je teda komplexná záležitosť a v každej oblasti života sa dá pomôcť si dýchaním.

Ako správne a efektívne dýchať v pracovnom živote?

Jakub Chudý: Najefektívnejšie je dýchanie spomaliť, zjemniť tak, aby bolo takmer nepovšimnuteľné a snažiť sa dýchať hlboko, t. z. tlačiť dych dole, do trupu. Poznáme to aj pod pojmom dýchame do brucha. Pri nádychu by sa malo naše brucho rozpínať do všetkých strán a pri výdychu zmenšiť. To je základná rada, ako dýchať správne.

Aké techniky dýchania by ste odporučili?

Jakub Chudý: Techniky dýchania sú stimulačné a upokojujúce. Napríklad technika 478, čiže 4 sekundy nádych, 7 sekúnd zadržanie dychu a 8 sekúnd výdych je známa, účinná a upokojujúca. Pracuje s významným znížením dychovej frekvencie. Keď spočítame 478 dostaneme dychový cyklus, ktorý trvá 19 sekúnd. Bežný človek spraví nádych-výdych 12 až 20 krát za minútu, pričom bližšie k 12 je super, pri 20 by sa mal nad tým zamyslieť. Pri technike 478 dýcham 3 krát za minútu. Je to 5-násobné zníženie dychovej frekvencie, čo spôsobuje, že sa v krvi a prostredí začne produkovať viac oxidu uhličitého, ktorý štandardne vydychujeme von a nechceme ho mať v tele veľa. Ale keď ho zvýšime len trochu, tak sa nám rozširujú cievy, prichádza efekt uvoľnenia, upokojenia.

Čo robiť v prípade, že človek nevie 7 sekúnd zadržať dych alebo 8 sekúnd vydychovať?

Jakub Chudý: Sú aj ľahšie techniky, alebo si môže znížiť techniku 478 napr. na 444. Princíp je, aby zadržanie dychu a výdych dohromady boli dlhšie ako nádych. Lebo nádych je stimulačný a výdych upokojujúci. Takže s výdychom sa snažím telu dávať relax.

To je ako pri meditácii. Nadychujem energiu, vydychujem všetky problémy?

Jakub Chudý: Presne tak. Tí, ktorí začínajú, môžu použiť techniku bez zadržania dychu 46 – 4 sekundy nádych, 6 sekúnd výdych. Je najjednoduchšia.

Jakub Chudý, modelka Katka Zdroj: Veronika Holienková, O2

Máte aj príklad stimulačnej techniky dýchania?

Jakub Chudý: Išiel by som do dlhších zadržaní dychu. 6 krát hlboký nádych, 6 krát hlboký výdych a po ňom zadržím dych do prvého nepríjemného pocitu a potom dýcham už voľne. Stimulovať vieme cez hypoventiláciu (menej dýchania) a cez hyperventiláciu (viacej dýchania). Treba však rozmýšľať, pred akou aktivitou sa chcem stimulovať, či pred športovým alebo mentálnym výkonom. Či potrebujem mať myslenie čisté a rozvážne, alebo potrebujem rýchlo urobiť nejakú akciu. Napríklad, pred 10 kilometrovým behom som 20 minút pred štartom zadržiaval cielene dych a minútu pred štartom som dýchal rýchlo, aby som vydýchal veľa oxidu uhličitého von a aby som išiel behať s čistou krvou.

Poradíte stimulujúcu techniku pred poradou?

Jakub Chudý: Nadýchol by som sa 6 krát hlboko, potom je výdych a zadržím dych do prvého nepríjemna.

Aká je spolupráca s O2?

Jakub Chudý: Zafungoval vesmír. Hovoril som si, že je leto, začneme s kamarátmi šíriť osvetu o dýchaní. O 2 týždne mi prišla možnosť spolupráce s O2. Zo spolupráce som nadšený. Je príjemná, svieža a ľudská.

Premostím a spýtam sa Natálie. Prečo O2 prišlo s dýchacou kampaňou?

Natália Sinay: Všetko vychádza z nášho posolstva „Pretože nám záleží“. Zákazníkom sa snažíme prinášať veci, ktoré sú pre nich prospešné nielen v oblasti produktov a služieb, ale to, že nám na nich záleží, prezentujeme aj na úrovni značky. Tri roky sme bojovali s koronavírusom, stále neskončila vojna na Ukrajine a z prieskumov vychádza, že veľa ľudí pociťuje úzkosť a zbytočný stres v živote. Nie sú to len tieto zásadne udalosti, ale ako aj Jakub spomínal, denne absorbujeme veľké množstvo podnetov. Keď to preženiem, tak pár storočí dozadu mali ľudia možno 1 impulz týždenne a teraz máme 20 zásadných impulzov denne. Doba sa zrýchlila. Ako telekomunikačný operátor sa snažíme vytvoriť rovnováhu – na jednu stranu prinášame technológie, ktoré život zrýchľujú, na strane druhej, prinášame aktivity ako je táto.

Natália Sinay Zdroj: Veronika Holienková, O2

Prečo práve dýchanie?

Natália Sinay: Sme O2, sme kyslík. Preto sme si povedali, ako príznačnejšie odštartovať tému duševnej pohody, ktorej sa budeme dlhodobo venovať.

Aké aktivity sú s tým spojené?

Natália Sinay: Ľuďom ponúkame návody, ako si správnymi dýchacími technikami privodiť väčší pocit pohody a pokoja. Ako si rýchlo a efektívne pomôcť od stresu. Používame na to rôzne kanály. Televízny priestor sme venovali, namiesto komunikácie produktu, odprezentovaniu jednej z účinných techník dýchania, ktorú si môžu diváci vyskúšať priamo počas sledovania televízie. Dýchacie techniky prezentujeme aj v outdoorovej a online reklame, v rádiu a aj v spolupráci s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha. K dispozícií je aj O2 Pohodová linka 0800 020 478, na ktorej sme práve v spolupráci s Jakubom, pripravili sériu dýchacích techník, ktoré si môžu, rovnako v reálnom čase, vyskúšať. Hlasovo ich bude nimi sprevádzať herec Janko Koleník. Ľudia sa tak môžu opakovaním dýchacích techník dostať viac do pohody.