Toto by nechcel zaziť nikto...

Kráska z dua Twiins sa po náročnom rozchode s Lobotkom oklepala a vyzeralo to, že už našla svoje šťastie. Úsmevy rozdávala po boku mladého herca a medika Victora Ibaru. Vyšlo na povrch, že ani tento vzťah nevyšiel. Dokonca, Daniela prišla o dieťatko v treťom mesiaci.

Nový Čas priniesol ďalšie detaily o rozchode páru. "Victor sa k Daniele nasťahoval a celý jún bol u nej doma. Učil sa tam na skúšky a celá rodina vrátane jej rodičov a sestry sa snažili, aby mal pokoj. Stále jej pritom hovoril, ako ju ľúbi a nič nenaznačovalo, že by to bolo inak," odhalil zdroj.