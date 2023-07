Komfortnú zónu môžeme vnímať ako vybočenie z nejakej našej zaužívanej rutiny, v ktorej sa cítime dobre. Prípadne naopak, vytváranie si nového návyku.

Je to prispôsobovanie sa niečomu novému, flexibilita, schopnosť akceptovať zmenu. Ak napríklad mávate strach alebo neistotu pri vystupovaní na verejnosti alebo pri tom, ak máte prejaviť svoj názor, je to len preto, že ste si z toho zatiaľ neurobili návyk.

Ak to urobíte raz, dvakrát, trikrát, a tak ďalej, postupne si na to zvyknete a nebude vám to pripadať divné, nepríjemné a podobne. Vybočenie z komfortnej zóny môže byť aj „nábeh“ na zdravý, nový životný štýl.

Zo začiatku sa vám zdá, že musíte robiť veľa nových a iných veci, ktoré vám ešte nie sú vlastné, ale stačí trochu času a príde vám to prirodzené. Za mňa zbytočné hecovanie sa k niečomu, čo úmyselne robím, len preto, že si myslím, že potrebujem vystúpiť z komfortnej zóny je niečo, kde sa cítim vyslovenie nepríjemne a viem, že mi to nič neprinesie.

Ale niekto má možno rád adrenalín a je pre neho to hecnutie sa na skok padákom to pravé.

Nuž je to na nás, v každom prípade žime tak, aby naše prispôsobovanie sa zmenám a udalostiam bolo pre nás postupne to pravé a zároveň, aby sme čo najmenej neubližovali ostatným. VIAC O VYSTUPOVANÍ Z KOMFORTNEJ ZÓNY SI VYPOČUJETE V PODCASTE MIZU LIFESTYLE TU

EMMA BALLANCE