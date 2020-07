Slovenský šoubiznis sa teší veľkému babyboomu. Radostnou novinkou najnovšie prekvapil známy spevák, ktorý sa s manželkou dočkajú ich provorodeného bábätka.

Robo Papp sa iba pred pár dňami oženil, pričom pre hudobníka to bola v poradí už druhá svadba, keďže v minulosti bol ženatý s dcérou Laca Lučeniča- Evou Lučeničovou. Vo štvrtok ráno zavítal spolu aj so svojou novopečenou manželkou Veronikou do markizáckeho Telerána, kde porozprávali detaily zo svojej rozprávkovej svadby, píše portál Pluska.sk.

Párik v závere v živého vysielania prezradil aj krásnu novinku a prekvapil tak nielen divákov pri televíznych obrazovkách, ale aj moderátorov v štúdiu. Dvojica sa v priebehu tohto roka dočká ich provorodeného bábätka. Radostnou správou sa spevák podelil aj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach, kde neváhal prezradiť jeho pohlavie a termín pôrodu.

"Tak už to viete, Veronike rastie v brušku bábätko, moja Isabellka bude mať na Vianoce pod stromčekom bračeka a nás čaká tá najkrajšia zima! Musím Vám povedať, že každému z Vás prajem toľko šťastia, koľko Boh doprial nám," napísal šťastný spevák pod fotkou na Instagrame, kde sa ku gratuláciam pripojili fanúšikovia, ale aj známe tváre slovenského šoubiznisu. Budúcim rodičom gratulujeme a prajeme najmä veľa zdravia!

Viac fotiek nájdete v našej FOTOgalérii.