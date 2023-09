Dcéra Cigánskych diablov Vanessa Šarköziová sa na konci septembra rozhodla, že ide zatočiť s nadbytočnými kilami, ktoré za ostatnú dobu nadobudla. Prečo sa takto rozhodla?

Už si povedala dosť! Vanessa Šarköziová sa nezmestí do viacerých šiat, ktoré jej visia doma v skrini a tak sa rozhodla to zmeniť. "30-dňová výzva k štíhlejšiemu JA! Ako iste viete, okrem hudby a módy, milujem najviac chvíle strávené s mojou rodinou a blízkymi, pri dobrej večeri, s vynikajúcim jedlom a vínom. No s touto mojou gastronomickou vášňou prirodzene prišlo aj niekoľko nadbytočných kilogramov (smiech). Ak mám byť presná v číslach - medzi týmito dvomi fotkami je 12 kíl rozdiel (smiech). A keďže mám v skrini niekoľko šiat, ktoré neoblečiem a je mi za nimi smutno, rozhodla som sa pre zmenu!" zverila sa Vanessa na svojom profile na Instagrame. A brunetka problížila chudnutie z minulosti.

"V minulosti som úspešne schudla s výživovým plánom a teraz som sa rozhodla, že sa vrátim k svojej pôvodnej váhe. Aby som bola naozaj konzistentná a motivovaná, prijala som výzvu - 30 dní poctivej práce! Budem zdieľať všetky svoje jedlá a fyzické aktivity, a každých 10 dní vám ukážem výsledky z kontroly. Áno, budete ma sledovať na mojej ceste k lepšiemu "ja" a budete mojou políciou," pokračovala.

"A tu je niečo, čo robí túto výzvu ešte vzrušujúcejšou: aj vy sa môžete zapojiť! Nech nám to všetkým ide! Začíname od stredy 27. septembra," dodala speváčka.