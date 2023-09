Zlomená ruka sa zahojí, ale zlomené srdce nie. Neutekajte pred svojimi emóciami a dajte ich svetu najavo. Uľaví sa vám.

Rozchody bývajú bolestivé, nebudeme vám klamať. Ak niekoho skutočne milujete a trávite s ním takmer každú sekundu vo svojom živote, odlúčenie sa už nadobro bude bolieť. A bolesť sa nevytratí po jednom dni, možno ani po týždni. Ako sa ale s takouto emocionálnou ranou vyrovnať a byť v pohode?

Napíšte to

Po rozchode sa vo vás drží enormné množstvo emócií, ktoré sa len hromadia a hromadia. Ak ich nedáte zo seba von, tak jednoducho explodujete. Najjednoduchším spôsobom, ako na to je založiť si denník. Prázdne stránky v ňom sú bezpečným a komfortným miestom, kde môžete úprimne a od srdca napísať ako sa cítite a čo vás trápi.

Zdroj: Shutterstock

Potrebujete nejaký špeciálny zápisník? Vôbec nie! Vyrazte do papiernictva a zvoľte prvý, ktorý vás osloví. Ideálne, aby sa vám zmestil do kabelky. Tak ho budete môcť vybrať vždy a všade, keď to na vás dolahne. V prípade, ak ste moderná žena a rada pracujete s technológiami tejto doby, využite svoj inteligentný telefón. Stiahnite si aplikáciu a všetky poznámky, myšlienky, pocity a nálady si zapíšte tam.

Vedenie si denníka je skvelý spôsob, ako sa vyrovnať so svojimi emóciami. Odporučí vám to každý psychológ a terapeut. Po rokoch písania budete mať možnosť nahliadnuť do minulosti. A uvidíte svoje staré JA, ktoré sa trápilo pre úplné malichernosti. Zistíte, že všetko to odhodlanie a vynaložené úsilie stálo za to posunúť sa vpred. Možno to teraz bolí. Ale verte nám, že zajtra bude bolesť zase o kúsoček menšia.