Fanúšikovia sú viac ako týždeň po smrti legendárneho Vaša stále v šoku, že už nie je medzi nami.

Vašo miloval koncertovanie, hudbu a v neposlednom rade svojich fanúšikov. To dokazuje aj fakt, že do poslednej chvíle myslel na to, aby ich o nič neukrátil. S informáciou o tajnej dohode s Petrom Nagyom prišiel denník Nový čas.

Práve Peter mal byť alternatívou, ktorú manažment Vaša Patejdla ponúkal organizátorom dohodnutých podujatí, na ktorých sa mal ukázať práve Vašo. Vedel, že môže prísť aj to najhoršie, no nechcel to nechať na náhodu.

„Pravda je, a to potvrdím, že keď bol pán Patejdl chorý a vedeli sme, že je vážne chorý, aj keď sme netušili, že to dopadne takto zle, tak sme z profesionálnych dôvodov všetkých organizátorov upovedomili, že pán Patejdl nebude schopný vystúpiť,“ ozrejmil pre čas.sk Patejdlov manažér Jiří Strážnický.