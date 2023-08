Veľký deň v rodine Dominiky Cibulkovej. Ako vyzerajú prípravy na krst malej Niny? Luxus ako na svadbe!

Nie je žiadnym tajomstvom, že sa naša známa tenistka rada obklopuje luxusom a drahými vecami. To, že si rada dopraje hrdo prezentuje aj na svojom Instagrame. No a svojej dcére Nine dopraje taktiež. Pripravuje jej vskutku honosnú oslavu. Inak to nebolo ani v prípade krstín jej syna Jakuba pred pár rokmi.

Dvojnásobná mamina Dominika Cibulková sa pripravuje na veľký deň malej Niny. Fotky z príprav zdieľala so svojimi fanúšikmi na Instagrame. No a musíme povedať, že laťka je poriadne vysoko. Nechýba výhľad na Bratislavský hrad a luxusná výzdoba, ktorú si mnohí z nás nedoprajú ani na vlastnej svadbe.

Cibulková sa pochválila zábermi s rozkošnou dcérkou a priznala, že Ninka je celá po otcovi. Zdroj: instagram Dominika Cibulková

O prípravu oslavy sa jej opäť postarala tá istá svadobná agentúra, ktorá pred pár rokmi organizovala aj luxusný krst malého Jakubka. Dominika tiež prezradila, že Ninu bude krstiť ten istý kňaz, ktorý ich s manželom Michalom Navarom sobášil, a ktorý taktiež krstil ich syna. FOTKY Z PRÍPRAV KRSTU V NAŠEJ GALÉRII TU.