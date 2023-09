A je to tu! Tatiana Kuchařová sa vyjadrila k nedávnej svadbe svojho EX Ondřeja Brzobohatého. Pozrite sa na odkaz pre jeho v poradí tretiu manželku Danielu!

Tatiana a Ondřej tvorili stabilný šoubiznisový pár dlhé roky, a to aj napriek tomu, že nevesta Tatiana nebola svokre Hane Gregorovej po chuti. Ich rozvod sa zmenil na poriadnu vojnu a dlho zdobil titulky bulváru. Zatiaľ čo ona je momentálne single, Ondřej je už zase v chomúte. S Danielou Písařovicovou si povedali "áno" na dovolenke v Taliansku. Čo na to hovorí jeho bývalka?

„Bála som sa, že sa nespýtate. Ja sa pri tom od istého času fakt usmievam. Od istého času proste nebudem komentovať svoj už bývalý vzťah v akejkoľvek súvislosti. Nenechám sa do tej hry zatiahnuť. Pretože nech poviem čokoľvek, tak to bude aj tak interpretované úplne inak. A úprimne? Fakt mi to je úplne jedno. Už to nie je môj život. A nech sú všetky bytosti šťastné. Veľa šťastia by vyznelo strašne cynicky. Viem svoje, to je všetko.“ povedala Tatiana počas rozhovoru pre iDnes.cz.

