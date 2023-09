V nových častiach kulinárskej šou sa objavujú tváre, pre ktoré televízia nie je nijakou neznámou. Teraz sa vrátila na obraz niekdajšia účastníčka šou Mama, ožeň ma Erika.

V ostatnom období nie je ničím zvláštne, že účinkujúci rôznych relácií sa mihnú v ďalších projektoch. Tento prípad platí aj u Eriky, ktorú ľudia spoznali v roku 2011 v Mama, ožeň ma, kde starostlivé mamy hľadali nevestu pre svojich dospelých, no stále nezadaných synov.

Erika bojovala o nesmelého pumpára, no skôr ako s ním, prichádzala do kontaktu s jeho mamou. Miška to ťahalo k mladučkej Dominike, ktorú si aj vybral a dokonca požiadal o ruku. „Myslím si, že tomu dáme ešte čas,“ odbila ho vtedy dievčina, o ktorej sa ukázalo, že mala doma iného.

Erika sa však necítila ako odvrhnutá, naopak, po šou sa vyjadrila, že by oňho záujem aj tak nemala, lebo je "mamičkin cecok". Odvtedy prešlo 12 rokov a diváci sa ráznej Eriky dočkali opäť. Tento týždeň účinkuje v Bez servítky, čo si hneď všimli aj diváci. „Jedna slečna nesúťažila o srdce pumpára Miška v Mama, ožeň ma?” pýtala sa Katka. A mala dobrý postreh.