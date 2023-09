,,Nie všetko, čo prináša daný rok, je využiteľné a trvácne. A tak to je aj pri kapsulovom šatníku," tvrdí stylista magazínu EMMA, Samuel Krajča.

Rozmohol sa nám tu nový trend - kapsulový šatník. Určite má svojich priaznivcov. Môj názor je taký, že kapsulový šatník je niečo na štýl uniformity, keďže podľa správnosti by mal pozostávať len z určitého počtu univerzálnych kúskov v neutrálnych farbách, ktoré sa navzájom kombinujú. A to by v móde nemalo mať veľkú váhu.

Určite nechceme byť v obliekaní jednotní, to by bola doslova módna smrť. Na móde je najkrajšie to, že skrze ňu môžeme byť sami sebou a prezentovať svoj vlastný štýl a postoj.

Veľmi dôležitá vec je aj to, že kapsulový šatník je ako keby kópiou minimalistického štýlu. Minimalizmus tu je omnoho dlhšie a sám o sebe je rafinovaný. Aj keď v ňom prevládajú viac neutrálne farby a skoro žiadna potlač, ale v strihoch je to iné. A samozrejme, nepozostáva len z určitého počtu kusov oblečenia, ako to je u kapsulového šatníka.