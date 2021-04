Monika Beňová mohla v minulosti pokojne odštartovať modelingovú kariéru. Fotky, ktorými sa pochválila na sociálnych sieťach sú toho len dôkazom!

Monika Beňová zdieľa na Instagrame veľkú časť svojho súkromia a so svojimi sledovateľmi sa rada podelí nielen o fotky z krásneho bývania, ale najmä 5- mesačnej dcérky Ley, ktorá sa stala stredobodom jej vesmíru. Na fotografiách, ktoré prvideľne zdieľa, vyzerá výborne a srší z nej spokojnosť.

Najnovšie si však na sociálnej sieti zaspomínala na časy spred 13- tich rokov, kedy sa pred objektív postavila uznávanému fotografovi Lukášovi Kimličkovi. Módny editoriál, v ktorom Monika pózuje ako profesionálka, sa objavil zrovna v jednom z čísel magazínu EMMA. "2008 #emma To boli časy @lukaskimlicka. Dnes mi to poslala neterka Veronka, tak ma to potešilo..." prezradila fanúšikom pod príspevkom, ktorí v komentároch komplimentami vôbec nešerili.

Monika bola už v tom čase europoslankyňou a bola vydatá za Fedora Flašíka. V role modelky jej to naozaj pristalo, čo poviete? Viac fotiek nájdete v naše FOTOgalérii.