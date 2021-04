Prvorodená dcérka Moniky Bagárovej oslávila 10 mesiacov. Pri pohľade na ňu je hneď jasné, po kom zdedila gény!

Odkedy sa Monika Bagárová stala po prvýkrát maminou ubehol už takmer rok. A aj keď si spočiatku s bábätkom prešla ťažšími chvíľami a častokrát bola na kraji vyčerpania, jej najväčší poklad jej to všetko vynahrádza. Z Ruminky rastie naozaj rozkošná bábika.

"Začína to byť s Ruminkou celkom sranda, stále v pohybe, neustále niečo vymýšľa, lezie, hádže dlhé pohľady do očí, opakuje, smeje sa a pri prebaľovaní musím byť extrémne rýchla, pretože sa otáča a je stále na úteku. Povedala by som, že o zábavu máme postarané," priznáva česká speváčka, ktorej najväčšiu radosť robí dcérka, ktorá nedávno oslávila 10 mesiacov.

"Celý život som tvrdila, že dokonalosť neexistuje. Existuje! Každé bábätko na svete je pro svoju maminku proste dokonalé. Dnes má Ruminka 10 mesiacov," napísala Monika pod jeden zo svojich posledných príspevkov na Instagrame. Na fotke je mála Rumia oblečená v rozkošných pletených šatôčkach s čelenkou a pózovať vie teda dokonale...

Viac fotiek nájdete v našej FOTOgalérii.