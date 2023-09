V roku 2011 lekári diagnostikovali jej osemnásťmesačnému synovi Riškovi leukémiu a modelke sa zo dňa na deň zrútil svet. Ako vyzerá malý bojovník dnes? Už je z neho takýto 14-ročný fešák!

Bývalá Miss Mirka Luberdová mala dlhé roky viac nešťastia ako šťastia. V roku 2011 lekári diagnostikovali jej vtedy len osemnásťmesačnému synovi Riškovi leukémiu a modelke sa zo dňa na deň zrútil svet. Keď už myslela, že sa z toho malý bojovník dostal a kolotoč vyšetrení a liečby na detskej onkológii už majú za sebou, tak sa mu choroba vrátila znova a pomohla mu až transplantácia kostnej drene.

Každodenný boj o život synčeka poznačil aj jej vzťah s manželom. Spolu to ako pár nezvládli a ich vzťah skončil rozvodom. Neskôr spoznala otca svojej dcérky Izabely, no ani s ním jej to nevyšlo.

Dnes je modelka známa najmä vďaka svojmu kuchárskemu umeniu a chuti do života, čo rada prezentuje aj na svojom Instagrame. Kvôli chorobe syna sa dostala k zdravej výžive a už 13 rokov pôsobí ako výživová poradkyňa.