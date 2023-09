Máme tu nový módny (s)hit! Nechali by ste sa na to nahovoriť?

Známa vizážistka Lucia Sládečková alias Lucid na istý čas ukončila spoluprácu s Tv Joj a so šou Nákupné maniačky a presunula sa do tepla. V Thajsku, kde žije na striedačku, má dom, prácu a jej malá dcérka Lydka tam navyše navštevuje medzinárodnú súkromnú školu. Spoločnosť jej tam robí aj mamina, ktorá jej pomáha s výchovou Lydky.

No a zatiaľ čo my sa tu pripravujeme na zimu a už o pár týždňov sa budeme mrznúť v kabátoch a čižmách, Lucid si užíva slnko a more. Na Instagram pravidelne pridáva stories z pláže pri drinku. Veru, užíva si život tak, ako sa patrí.