To snáď nie. Známa slovenská kráska sa podelila o veľmi smutnú správu so svojimi fanúšikmi na Instagrame. Viac VNÚTRI.

Slovneská playmate Lela Ceterová, manželka českého zápasníka Karlosa Vémolu, šokovala na sociálnych sieťach nešťastnou správou o potrate. Aj keď je od toho už rok, jej rany stále bolia rovnako. ,,Bola som veľmi šťastná, keď som zistila, že čakám bábo a naraz u lekára prekvapenie, keď videl na ultrazvuku a počul dve srdiečka. Možno preto som na Lilinku tak veľmi naviazaná, nech si myslia ľudia, čo chcú.” ,,Nemohla som spať, prevaľovala som sa z boka na bok. Srdce mi bilo moc rýchlo. V noci na mňa skočil pes do postele, to som sa zľakla a sníval sa mi nad ránom sen, že som potratila. Ráno som upratovala dom, varila a nesmierne ma boleli kríže. Začala som špiniť, a tak som sa rozhodla ísť na pohotovosť, môj najťažší deň. Jednému bábätku prestalo biť srdiečko,” rozpovedala smutný moment Lela.

,,Lili je tu už so mnou a napriek tomu sa občas zamyslím, či by to druhé bábo bolo tiež dievčatko alebo chlapček, aké by malo vlásky, očká, či by bolo rovnako stále usmiate ako Lili. Som veľmi vďačná životu, že mi dal aspoň Lilinku,” dodala playmate na záver. Otvorte si našu galériu, kde nájdete samotný ultrazvuk a ostatné snímky.