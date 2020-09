Trojnásobná mamička už nelení a v sobotu večer si splnila prvé pracovné povinnosti. Odskočila si na priamy prenos udeľovania cien OTO, kde odovzdávala cenu

Koncom júla sa rodina speváčky Márie Čírovej a Mariána Kachúta rozrástla o najmladšieho člena rodiny. Ich ratolesti Hugo a Zoe sa tešia z bračeka Rubena. Čerstvá trojnásobná mamička si chvíle na materskej užíva, ale predsa si isté časovo nenáročné pracovné povinnosti nenechá ujsť. V sobotu si odskočila odovzdať cenu na slávnostný galavečer OTO po boku Lujzy Garajovej Schramekovej. A naozaj zažiarila!

Mária Čírová na pódiu zažiarila v bielych šatách ako nevesta. Zdroj: Instagram/mariacirova

Zvolila však na prvý pohľad možno netradičnú róbu. Zaspomínala si na svadobný deň, a obliekla si svadobné šaty z kolekcie Atelier Pronovias. Nie je žiadnou novinkou, že práve biele róby čoraz viac dominujú na spoločenských podujatiach. Preto už biela nie je len výsadou neviest! Potvrdila to aj Mária, ktorej šaty neuveriteľne pristali a dokonale podčiarkli jej ženské krivky. Pri pohľade na ňu by ste len ťažko uverili, že pre mesiacom rodila. V komentároch chválou nešetrili ani fanúšikovia, ktorých ohúrila svojou krásou. A my sme z nej veru nevedeli spustiť oči tiež.

