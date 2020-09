Nášmu oku to neušlo. Pozrite, ktorá známa krásna sa postarala o trápny moment. V našej galérii nájdete aj zaujímavé snímky priamo z OTO 2020.

Tohtoročný ročník prestížneho OTO, Osobnosť televíznej obrazovky je za nami, no čo s istotu je ešte pred nami, trápne momenty, ktoré naše známe tváre vyparádili. O jeden taký sa postarala aj Mariana Ďurianová. Spackaný prestup bývalej hviezdy markizáckych Televíznych novín, ako sa zdá, je už za ňou a vo verejnoprávnom Rozhlase a televízii Slovenska sa jej mimoriadne darí. Dokonca získala titul najpopulárnejšej moderátorky, konkrétne športu. O svoju radosť sa chcela až tak podeliť s ostatnými, že akosi pozabudla, že momentálne medzi nami panuje panika z pandémie COVIDu-19. Odchytávala si ľudí, no v súčasnej situácii to celé pôsobilo rozpačito. Tomáš Maštalír, ako sme mohli vidieť na televíznych záberoch, ten horlivosťou veľmi neoplýval a Ďurianovej núkajúcich sa náruč elegantne odignoroval. Nezabudnite, v našej galérii nájdete i zaujímavé snímky z OTO 2020.