Prvorodená dcéra úspešného speváka a slávnej českej topmodelky oslávila koncom minulého mesiaca krásnych osemnásť rokov. Síce svoj imidž prednedávnom radikálne zmenila, rovnaké črty tváre so známymi rodičmi nezaprie!

Jeden z najúspešnejších slovenských spevákov je známy tým, že svojim fanúšikom na sociálnych sieťach z času na čas rád odokryje aj kúsok zo súkromia. Najnovšie sa pochválil svojou už dospelou dcérou, ktorá by mu ako z oka vypadla. Ella po ňom zdedila rovnaké črty tváre, plné pery a belasé oči má však po mame.

Nedávno, keď oslavovovala 18. narodedniny, sa so svojimi sledovateľmi na Instagrame podelil o fotku spred niekoľkých rokov a zaspomínal si na časy, kedy boli jeho ratolesti ešte malé, píše Nový Čas pre ženy. „Veľmi rád som česal svoje deti a hlavne dievčatá - Zuzku a Ellu. Vrkôčiky (copánky) to bolo moje. Postupne som bol od tejto činnosti odstavený. Elinke sa to už vtedy nie celkom pozdávalo,“ napísal vtipne k záberu svojej dcérky, z ktorej časom vyrástla krásna slečna.

A veru, je pravda, že Ella už nie je „copíkové“ dievčatko, ale ani blondínka ako bola v detstve. Nedávno svoj imidž totiž radikálne zmenila a odvtedy je verná krátkemu strapatému účesu. Napriek tomu, že si vlasy nechala zafarbiť na čierno, podobu so známymi rodičmi nezaprie. Veď posúďte sami v našej FOTOgalérii!