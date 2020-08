Po 7 mesiacoch sa podelila o ďalšiu skvelú správu! V našej galérii nájdete i zaujímavé snímky obľúbenej herečky.

Jej synček prišiel na svet tesne pred Štedrým dňom a sympatická herečka len pár mesiacov po pôrode avizovala, že ju láka späť sa vrátiť do práce. Na vysnívaný návrat na javisko v divadle Nová scéna si však musela počkať až do augusta. ,,Jaaaaj, tak dobre mi včera padol návrat do divadla (viem, že za túto vetu sa budem raz preklínať). Javisko, chýbalo si! A Cyrano bol na úvod ako stvorený. Mať na sebe prilepený mikroport a mať zdravú triašku s motýľami v bruchu od vzrušenia, je pocit, ktorý zažívam len na javisku! Mať na chvíľu len svoju bublinu a byť na chvíľu niekým iným. Krásna schyza nášho malinkého umeleckého sveta,” podelila sa so svojimi pocitmi a skvelou správou samotná Partlová. V našej galérii nájdete i zaujímavé zábery!