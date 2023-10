Krásna topmodelka dosiahla úspechy nielen vo svetovom modelingu, ale i v starostlivosti o opustené deti.

Hoci nedávno oslávila 52. narodeniny, stále je nesmierne krásna a očarujúca, preto ani na modelingovom „dôchodku“ nemá núdzu o prácu a ponuky od kozmetických firiem. Práve na predstavení noviniek jednej kozmetickej značky si topmodelka Tereza Maxová zaspomínala na začiatky jej nadácie, ktorá pomáha opusteným a znevýhodneným deťom. Šokovala príhodou, ako pre nadáciu získala poriadny balík peňazí! „Bola som nadšená z tej práce,“ začala Tereza opisovať to, ako sama chodila medzi novorodencov a malé detičky, ktoré ostali opustené hneď po narodení. Trávila s nimi množstvo času a tak vedela, že deti okrem lásky potrebujú aj zázemie a na to sú nutné financie, aby im cez nadáciu dokázali zabezpečiť slušné životné podmienky. „Poznala som príbehy detí a chcela som sa o ne podeliť. Letela som z New Yorku v prvej triede a sedela vedľa pána, ktorému som stále hovorila o tom, čo robíme, ukazovala som mu fotky detí a keď sme pristávali, pán mi vypísal šek na 150 tisíc dolárov. Vtedy som ho poslala poštou do nadácie s veľkou radosťou, ani nie doporučene, ale obyčajne,“ prezradila Tereza, čím prítomných poriadne rozosmiala, ale následne aj dojala príbehmi detí.

