V rodine bývalého úspešného hokejistu sa dodržiavajú pravidlá odmala. Pociťujú to dcérky Mariána a Ivany Gáborík, veď sa pozrite.

Exhokejista a jeho krásna manželka sú rodičmi dvoch rozkošných dcérok. K triapolročnej Belle im koncom mája 2022 pribudla aj druhá princezná s rovnako netradičným menom Leia. Obe dievčatká robia manželom Gáboríkovcom radosť a pochopiteľne, milujúci rodičia im doprajú detstvo v luxuse.

Spoločná oslava dievčat Gáboríkových bola prekrásna! Zdroj: instagram.com/iversanns/

No zrejme sa pri výchove ratolestí rozhodli ísť cestou k samostatnosti a nie k nezdravému rozmaznávaniu. Ivana totiž na sociálnej sieti zverejnila príbehy, v ktorých je zachytená Leia, ako nesie svoju použitú plienku do koša. Blondínka k záberu napísala: "Pri Belle sa mi vyplatilo ju od malička učiť poriadku, tak to učím aj Leiu. Kým ešte počúvajú a poslúchajú," a pridala emotikony smajlíkov. K druhému záberu dopísala: "Čím skôr začnete, tým si to skôr osvoja," dodala Ivana, čím dala návod ostatným mamičkám, ktoré ju sledujú. Tento prístup učenia detí k povinnostiam si zaslúži pochvalu, čo poviete?