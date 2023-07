Ako sa to hovorí? Do roka a do dňa? Jedna z našich skvelých športovkýň sa stane maminou a na čas ju zamestnajú úplne iné povinnosti.

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková je tehotná - rok po svadbe, kedy si v máji 2022 za manžela vzala Miloša Bátovského, bývalého chodcu a trojnásobného účastníka olympijských hier, oznámila krásnu novinu na svojom instagramovom profile.

„Zmena je život. To pre mňa nikdy nebola len fráza. A na túto sa obaja extrémne tešíme," píše k fotografii z ultrazvuku a s rozkošnými dupačkami.

Paulína Bátovská Fialková skončila v uplynulej sezóne v hodnotení Svetového pohára celkovo na 17. mieste a dvakrát skončila štvrtá, konkrétne v pretekoch SP v slovinskej Pokljuke. Do top desiatky sa dostala šesťkrát.

,,Sezóna bola dobrá, nemôžem to hodnotiť ako neúspech. Bola tretia najlepšia z hľadiska čísiel v mojom podaní. Vnímam to však aj tak, že jej niečo chýbalo, a to bolo pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári, čo ma mrzí, ale som spokojná z pohľadu toho, čo som do sezóny dala a ako to dopadlo. Ktorékoľvek zo šiestich umiestnení v top 10 sa mohlo premeniť na pódium. Treba povedať, že nožnice svetovej špičky sa každým rokom rozširujú. O pódium tak bojuje stále viac adeptiek. Bohužiaľ, na mňa to nevyšlo v uplynulej sezóne, ale vyšlo to v minulosti, takže nemôžem smútiť, že by sa mi to nikdy nepodarilo,“ uviedla Bátovská Fialková.